Yerköy\'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.U. isimli şahsı yapılan operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan M.U. işlemlerin ardından Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT