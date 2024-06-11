Yerköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Aydoğan (71) yönetimindeki otomobil, Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale istikametine giderken, Aslanhacılı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu sürücü Kemal Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde yaralı olarak bulunan H.A. (69) Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT