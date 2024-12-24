Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Yıkım ve İhtiyaçlar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Yıkım ve İhtiyaçlar

Yermuk Mülteci Kampı\'ndaki Yıkım ve İhtiyaçlar

Suriye'de Yermuk Mülteci Kampı, yıllarca süren kuşatma sonrası açlık ve yıkım içinde hayatta kalıyor.

24.12.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda yıllarca süren kuşatmanın ardından halk, elektriksiz ve susuz yıkımın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve binlerce insanın yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, 2013 yılında başlayan abluka nedeniyle insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti. Kuşatma nedeniyle kampa hiçbir yardım ulaşamadı. Su, elektrik, temel sağlık hizmetleri ve gıda gibi en temel ihtiyaçlar kesildi. Yüzlerce insan açlık, hastalık ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti. Mülteci Kampı'nda yıllarca süren kuşatma ve sistematik yıkımın ardından savaşın ve açlığın en acı izleri kampın az sayıdaki sakinlerinin günlük yaşamlarında gözler önüne seriliyor. Emevi Meydanı'na 15 kilometre mesafede bulunan kampta insanlar yıkımın ortasında hayatta kalmaya çalışırken kampın dışında ise hayat normal seyrinde devam ediyor. Savaşın yalnızca altyapıyı değil, aynı zamanda kamptaki insanların umutlarını ve yaşamlarını da yok ettiği görülüyor.

Savaşın yıkıcı etkisi

Yermuk Kampı'nda çekilen görüntüler, savaşın yıkıcı etkilerini açıkça gösteriyor. Havadan çekilen görüntülerde, güneşin batışıyla birlikte bölgenin tamamen karanlığa büründüğü ve elektriksiz sokakların yalnızca az sayıda aracın farlarıyla aydınlatıldığı görülüyor. Çekilen görüntülerde yıkık binalar arasında toz ve duman içinde yürüyen çocuklar dikkat çekerken, bazı çocukların ise savaşın izlerini taşıyan yıkıntılar arasında eski bir top ile umutla futbol oynadığı görülüyor.

"Evlerimizi yerle bir ettiler"

Kampta yaşayan Suriyeli kadın Zeynep yaptığı açıklamada, "Evimiz yok. Kaldığımız yer bize ait değil. Evimiz savaşta yerle bir edildi. Bu evin sahibi Ürdün'de oturuyor biz de burada geçici oturuyoruz. Elektrik yok su yok çalışacak iş yok her şeyden mahrumuz" dedi. Ekmek almak için çok uzağa gittiklerini söylen Zeynep, "Eşim çalışmıyor çünkü iş yok. Lütfen bize destek olun elektriği, suyu getirin evlerimizi inşa edin" şeklinde konuştu.

Amar zeytuni ise yaptığı açıklamada, "Bu bölge çok ağır savaşlar yaşadı, hava saldırıları, top atışları ve şiddetli çatışmalar. Evlerimizi yerle bir ettiler. Kalan evleri de bir parça demir için balyozlarla ve iş makinaları ile yıktılar. Bunu yapan Mahir Esad'ın askerleri. Elektriğimiz yok suyumuz yok eşya almaya Şam'a gidiyoruz şartlar çok kötü. Elektrik için jeneratör kullanıyoruz ama o da bir kaç aydır bozuk. Suyu ise satın alıyoruz ama çalışmadığım daha doğrusu iş bulamadığım için para da kazanamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz bizlere elektrik su ev inşası için destek olun" diye konuştu. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3-sayfa, Suriye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Yıkım ve İhtiyaçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
17:48 Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
17:46 Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
17:24 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
17:16 Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yaptığını Roma’da da yapıyormuş Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş
16:59 Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
16:59 Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 13:58:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Yıkım ve İhtiyaçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.