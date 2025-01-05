Yeşilırmak Nehri'ne atlayan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'ne atlayan çocuğun, cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Çarşamba ilçesinde bulunan Yeşilırmak Nehri'nde meydana geldi. Gece saatlerinde 16 yaşındaki Muhammet Ali Şahin, iddiaya göre girdiği bunalım sonucu Çarşamba Köprüsü'nden nehre atladı. Suda kaybolan çocuk için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, sahil güvenlik, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama çalışması bugün sonuç verdi. Arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yeşilırmak Nehri'nde Çocuk Cesedi Bulundu - Son Dakika
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