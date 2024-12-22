Yetkisiz Çakar Kullanımında Azalma - Son Dakika
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Yetkisiz Çakar Kullanımında Azalma

Bakan Yerlikaya, yeni yasanın yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlemleri %67 azalttığını açıkladı.

22.12.2024 10:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısının yüzde 67 oranında azaldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanunun yürürlüğe girdiği 30 Kasım 2024 tarihinden bugüne kadar yetkisiz çakar kullanımından dolayı sürücülere uygulanan işlem sayısının yüzde 67 oranında azaldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, çakar denetimleri ile ilgili 2024 yılında toplam 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldı."

Yeni yasa ile "Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

Çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" açıklamasında bulundu.

Trafik denetimleri

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 Milyon 764 bin 210 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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