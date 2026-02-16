YİFET Arama Kurtarma Ekibi\'ne Akreditasyon

Van'da faaliyet gösteren Yetimlere İnfak Et Derneği (YİFET) Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen hafif seviye akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak, afet ve acil durumlara müdahale yeterliliğini resmi olarak belgelendirdi.

Sınav, Van AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi. Çok boyutlu bir değerlendirme sürecini kapsayan akreditasyon kapsamında ekip; personel yeterliliği, ekipman altyapısı, operasyonel planlama, lojistik kabiliyet ve saha uygulamaları açısından kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akreditasyon sürecinde enkazda arama ve kurtarma senaryoları, hafif ve orta seviye teknik kurtarma uygulamaları, afet haberleşme ve koordinasyon protokolleri, lojistik konuşlanma ile olay yeri yönetimi başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı sınav yapıldı.

Enkaz alanında zaman baskısı altında gerçekleştirilen tatbikatlarda ekiplerin olay yeri güvenliğini sağlama, risk analizi yapma, canlı tespiti, kontrollü kazı teknikleri ve güvenli tahliye prosedürlerini eksiksiz uyguladığı gözlemlendi. YİFET Arama Kurtarma Ekibi'nin hafif seviye akreditasyon sınavı, AFAD Başkanlığı tarafından farklı illerden görevlendirilen eğitmenler ile kurum eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilerek başarıyla sonuçlandırıldı. - VAN