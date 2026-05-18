Isparta'da metruk evin molozları arasında Kurtuluş Savaşı'ndan kalma el bombası bulundu
18.05.2026 10:33
Isparta'nın Gelendost ilçesinde yıkılan metruk evin molozları arasında çocuklar tarafından bulunan el bombası, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Araştırmalarda, ev sahibinin yıllar önce 'Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra' dediği el bombasını sakladığı, ancak kimsenin inanmadığı ortaya çıktı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yıkımı yapılan metruk evin molozları arasında oynayan çocuklar tarafından el bombası bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları, el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Öte yandan yapılan araştırmalarda, yıllar önce hayatını kaybeden ev sahibinin çevresindekilere zaman zaman, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediği ancak o dönemde kimsenin bu sözlere inanmadığı öğrenildi.

Olay, Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel'e ait metruk ev, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından köyde bulunan çocuklar, molozlar arasında oyun oynarken el bombası buldu. Durumu ailelerine bildiren çocukların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

"Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum"

Emniyet ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, bazı köy sakinlerinin yıllar önce hayatını kaybeden İbrahim Çengel'in çevresindekilere zaman zaman, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediğini ancak o dönemde kimsenin bu sözlere inanmadığını ifade ettikleri öğrenildi. İhbar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kurtuluş savaşından kalma olduğu değerlendirilen el bombasına kontrollü şekilde el konularak imha işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

