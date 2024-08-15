Yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi - Son Dakika
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Yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi

Hatay'da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşların yüreklerini ağzına getiren yıkım anı kameraya yansıdı.

15.08.2024 22:15
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Yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi

HATAY - Hatay'da kontrollü olarak iş makinesiyle yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşların yüreklerini ağzına getiren yıkım anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılmak istendi. Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında hasarsız ve içerisinde yaşayanların başka bir binanın üzerine devrildi. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. Yıkımı yapılan bina, hasarsız binaya hasar verirken olayda yaralananın olmaması rahat nefes aldırdı.

Evi hasar gören ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 32 yaşındaki Sıla Akdemir, "Çok korktum. Tekrardan depremi yaşadım, psikolojim altüst durumda. İzmir'den geldik ve hiçbir şey bilmiyoruz. Biz kiracıyız, depremde evimizi kaybettik şimdi tekrar evimize zarar geldi. Diğer depremde de evimi kaybettim. 6. katta oturuyordum, binam yıkıldı ve zor çıktım o binadan. Şimdi bunu tekrar yaşattılar" dedi.

Yıkım esnasında evinin zarar gördüğünü belirten Şerif Önal ise, "İzmir'den geldik baktık bina yıkımı var evimize bizi sokmadılar. Anneme geldim, eşyalarımızı bıraktık ve tekrar gittim. Balkon demiri kırılmış yan balkonun duvarı yıkılmış, cam patlamış. Evimize giremiyoruz. Annemlere geldik burada kalacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yıkımı yapılan 5 katlı bina, başka bir binanın üzerine devrildi - Son Dakika

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