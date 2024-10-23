Yılan Isıran Çiftçi Hayata Tutundu - Son Dakika
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Yılan Isıran Çiftçi Hayata Tutundu

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Narenciye toplarken engerek yılanı tarafından ısırılan Gani Ayiler, hızlı müdahale ile hayatta kaldı.

23.10.2024 09:26
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Narenciye topladığı esnada engerek ısıran çiftçi, hayata tutunmayı başardı

Çiftçi Gani Ayiler: "Elimi hemen bilek kısmından bağladılar eğer bileğimden bağlamamış olsalardı yılanın zehri tüm vücuduma dağılırdı"

HATAY - Hatay'da narenciye hasadı yaptığı esnada engerek yılanının saldırısına uğrayan çiftçi Gani Ayiler, saldırının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen acı çekmeye devam ediyor. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ayiler, elini bileğinden bağlamasının kendini hayata tutundurduğunu söyledi.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Gani Ayiler isimli çiftçi, narenciye bahçesinde hasat yaptığı esnada engerek yılanı tarafından sokulmuştu. Ayiler, yılan saldırısı sonrası bileğinden bağlanarak kısa sürede tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki sürecin ardından taburcu edilen Ayiler, olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen kolunu oynatamıyor ve ağrıları devam ediyor. Kendisini ısıran engerek yılanı ailesi tarafından öldürülen Ayiler, yaşadıklarını anlattı.

"Elimi hemen bilek kısmından bağladılar eğer bileğimden bağlamamış olsalardı yılanın zehri tüm vücuduma dağılırdı"

Engerek saldırısı sonrası yaşadıklarını anlatan 53 yaşındaki Gani Ayiler, "Narenciye hasadı yaptığımız yer biraz karanlıktı. Yılanı gördüm elimi uzattım ve bir anda elimi ısırdı. Isırması sonucunda aileme seslendim, elimi hemen bilek kısmından bağladılar eğer bileğimden bağlamamış olsalardı yılanın zehri tüm vücuduma dağılırdı. Doktor bey de 'iyi ki bilek kısmından bağlamışlar yoksa zehir tüm vücuda yayılırmış' dedi. Engerek yılanı ısırması sonrasında hem uyuşma hem de sancı çok fazla vardı, yılanın ısırması mermi sıkılmış gibiydi. Elimi bağladıkları için sadece elim uyuştu eğer bağlanmasaydı tüm vücudum uyuşurdu. Yılan soktuktan sonra ben kendimden geçtim ve beni zorlukla hastaneye yetiştirdiler. Hastanede hemen yoğun bakıma aldılar. Beş gün yoğun bakımda kaldım" dedi.

"Elimi uzatmamla elimi ısırması bir anda oldu"

Yılanın saldırısının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala ağrılarının olduğunu ve kolunu oynatamadığını dile getiren Ayiler, "Ağrı halen devam ediyor, elimi kaldırıp indiremiyorum. Dünyadaki en zehirli yılanı engerekmiş. Elimi uzatmamla elimi ısırması bir anda oldu. Yılanın ısırmasıyla bayağı bir ağrı yaptı ve yerde buldukları iple elimi hemen bağladılar. Elimi eğer bağlamamış olsaydılar ne kalp kalırdı ne ben kalırdım. 9-10 gün oldu işe gidemiyorum. Maddi durumum da fazla yok. Altı tane çocuğum var. Kalp rahatsızlığı var bende ve kalbimden üç sefer anjiyo oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılan Isıran Çiftçi Hayata Tutundu - Son Dakika

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