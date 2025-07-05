Yılancı Kemal\'in Yılanla Sınavı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, eve giren 1 metrelik yılana parmağını kaptırdı. Yılan tarafından parmağı ısırılan Başer'in sakinliği dikkat çekerken, çevredeki vatandaşların korkusu kameraya yansıdı.

Olay, Payas ilçesinde yaşandı. Evine yılan giren vatandaşın yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Yılancı Kemal, uzmanlıkla yılanı yakalamak istedi. Müdahale esnasında 1 metrelik yılan Başer'in parmağını ısırdı. Yılan tarafından ısırılan Başer'in o anlarda, "Bırakın bir şey olmaz, hadi bırak hadi bırak" diyerek soğukkanlı tavrını koruduğu görülürken, yılanı elinden zarar vermeden uzaklaştırdığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kemal Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredekilerin yaşadığı korku dolu anlarsa dikkat çekti. - HATAY