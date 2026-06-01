Yılancı Kemal Karayılanı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılancı Kemal Karayılanı Yakaladı

Yılancı Kemal Karayılanı Yakaladı
01.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Yılancı Kemal, yaşlı teyzenin evine giren karayılanı yakalayıp doğaya saldı.

Hatay'da 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, yaşlı teyzenin evine giren karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından eliyle yakaladı. Yılancı Kemal, yakaladığı karayılana 'Sevgili karayılan insanlar uzak dur' sözleriyle doğaya saldı.

Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evine, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan girdi. Karayılanı gören yaşlı kadın, komşulardan yardım istedi. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer sevk edildi. Kısa sürede yaşlı kadının evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından karayılanı hiçbir aparat kullanmadan yakaladı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de yılancı Kemal, yakaladığı karayılana 'Sevgili karayılan insanlar uzak dur' sözleriyle doğaya saldı.

"Yaşlı teyzenin evine giren karayılan, evin içinde bize biraz uğraştırsa da zararsız bir şekilde yakaladık"

Yaşlı kadının evinde giren 1,5 metre boyundaki karayılanı aparat kullanmadan yakalayan Kemal Başer, "Yaşlı teyzenin evine giren karayılanı yakaladık. 1,5 metreden uzun bu karayılan, evin içinde bize biraz uğraştırsa da zararsız bir şekilde yakaladık. Yakaladığımız karayılanı, tarlaya bırakacağım. Bu alanda beslenebileceği hayvanlar var. Karayılan, insana zararı olmayan bir türdür. Karayılan, kemirgenlerle beslenir ve çiftçi dostu olan bir sürüngendir. İnsanlardan uzak bir yerde tarlaya bırakıyorum. Sevgili karayılan, insanlar uzak dur ve güle güle git" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılancı Kemal Karayılanı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı 8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Bu halini unutun Celal Şengör’ün inanılmaz değişimi Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Bir garip hırsızlık olayı Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu Bir garip hırsızlık olayı! Kente giriş-çıkış kapatıldı, 17 çeyrek altın bakın nerede bulundu
İstanbul’un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'un iki ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kayseri’de viyadükten Kızılırmak’a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri'de viyadükten Kızılırmak'a düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

09:33
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
Fenerbahçe milli yıldızı da alıyor! Yeni sezonda ortalık resmen yanacak
09:19
Fenerbahçe’den Lewandowski bombası
Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
08:35
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
08:27
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
07:46
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
07:10
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 09:41:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yılancı Kemal Karayılanı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.