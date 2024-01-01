 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı

Eskişehir'de gece saatlerinde bir caminin önünde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheliler, çevredeki bir şahsın olayı fark etmesi sonucu kaçtı. Polis ve bekçi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

01.01.2024 - 16:52,
Abone Ol

Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece saatlerinde bir caminin önünde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheliler, çevredeki bir şahsın olayı fark etmesi sonucu kaçtı. Polis ve bekçi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

.

Olay, 2024'ün ilk saatlerinde Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde bulunan Hacı Kadir Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, kırmızı bir araç ile caminin önüne geldi. Caminin girişinde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheli şahıslar, o esnada araçla gelecek olan yakınını yol kenarında bekleyen Reşit Gir tarafından fark edildi. Şüpheliler, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Reşit Gir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından, olay yerinden kaçan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Olayı görerek polis ihbar eden Reşit Gir ise "Çocuklar geldi, ben bekliyordum. Orayı bir zorladılar. Anlam veremedim niye zorladıklarına. Sonra etrafa bakınıp arabaya binip gittiler" dedi.

Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Yılbaşı, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:03:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi caminin yardım kutusunu zorlayan şüpheliler olay yerinden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement