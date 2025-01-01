Yılbaşı Kutlamasında Havaya Ateş Açan Baba-Kız Gözaltında - Son Dakika
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Yılbaşı Kutlamasında Havaya Ateş Açan Baba-Kız Gözaltında

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Esenyurt'ta yılbaşı gecesi havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı, silaha el konuldu.

01.01.2025 22:19
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Yılbaşı gecesinde havaya ateş eden baba-kız gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün gece yılbaşı kutlamalarını bahane ederek havaya ateş eden baba ve kızı gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesinde, yılbaşı kutlamaları sırasında bir baba ve kızı tabanca ile havaya ateş etti. Bunu gören bazı vatandaşlar o anları kameraya çekip, sosyal medyaya attı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, havaya ateş eden baba ve kızı yakalamak için çalışma başlattı. Baba ve kızın yerini tespit eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Özcan P. ve kızı Sıla P.'yi, bulunduğu adreste yakaladı ve silaha el koydu. Aramanın ardından baba ve kız gözaltına alınarak karakola götürüldü. Baba ve kızın karakoldaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Kutlamasında Havaya Ateş Açan Baba-Kız Gözaltında - Son Dakika

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