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Yılbaşı öncesi 1050 litre kaçak alkol ele geçirildi

ADANA - Adana'da Yüreğir polisleri yılbaşı öncesi bir eve yaptığı operasyonda 1050 litre kaçak alkol ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Havutlu Mahallesinde bir evde kaçak alkol üretildiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda ev sahibi Serkan D. gözaltına alındı. Evin deposunda yapılan aramada varillerin içerisinde toplamda 1050 litre kaçak alkol ve 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.