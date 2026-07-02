Yıldırım Çarpması Sonucu Yaşamını Yitiren Çiftçi - Son Dakika
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Yıldırım Çarpması Sonucu Yaşamını Yitiren Çiftçi

Yıldırım Çarpması Sonucu Yaşamını Yitiren Çiftçi
02.07.2026 09:55
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Kahramanmaraş'ta tarlasında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geçtiğimiz hafta tarlasında çalışırken üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Ali Bayazıt, geçtiğimiz hafta tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayazıt, ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Bayazıt, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veren Ali Bayazıt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayazıt'ın cenazesinin, bugün Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Andırın, Hastane, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Çarpması Sonucu Yaşamını Yitiren Çiftçi - Son Dakika

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