Yılkı Atları İçin Aileyi Tehdit Edenler Yakalandı

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia ederek aileden para talep eden şahıslar, atlarla araçlarının önünü kesti ve H.Ö.'yü kırbaçla darp etti. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı.

'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ