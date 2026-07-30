Yıllardır aranan iki cinayetin kilit ismi Şişli’de yakalandı

İstanbul Zincirlikuyu'nda 1995 yılında Yeni Günaydın Gazetesi'nin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesiyle ilgili hakkında 17 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin Gölve, Şişli'de yakalandı. Gölve'nin dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayla ilgili de bağlantılı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Yeni Günaydın gazetesinin sahibi iş adamı Mehmet Bekir Kutmangil, 23 Mayıs 1995 tarihinde Zincirlikuyu'da aracına düzenlenen silahı saldırı sonucu öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 11 Ağustos 2023 yılından bu yana hakkındaki yakalama kararı ile aranan Engin Gölve'yle ilgili yeni bir bilgi tespit edildi. Firarinin Şişli'de bir otoparkta bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri Engin Gölve'yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gölve'nin Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesine ilişkin 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Firari hükümlü Engin Gölve'nin ayrıca 18 Temmuz 2016 yılında dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayla da bağlantılı olduğu kaydedildi.