Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

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Gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Hastanede tedavisi süren Özdil'e yarın anjiyo yapılacağı öğrenildi.

14.01.2025 13:52  Güncelleme: 14:03
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Ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi. Özdil, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

YARIN ANJİYO YAPILACAK

Bugün operasyon geçiren Özdil'in kalp damarlarından biri açıldı. Özdil'e yarın da anjiyo yapılacağı ve iki damarının daha açılacağı bildirildi.

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğmuştur. Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Dedesi Süleyman bey zamanında Aksaray'dan İzmir'e göç etmiş. Yıldırım adında bir abisi vardır.İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında üçüncü sınıftayken Üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Gazetecilik mesleğine 1982 yılında Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı, sonra Yeni Asır'da yayın yönetmeni oldu. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Atv ve Sabah'a TMSF`nin el koyması üzerine istifa etti, 12 Ağustos 2007'de yazar olarak Hürriyet'e geçti.

2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazdı ve aynı zamanda Fanatik gazetesi çatısı altında spor yazarlığı da yaptı. 15 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet'teki görevinden istifa etti. 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazdı. 26 Ekim 2022 tarihinde Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Mart 2023'te Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden istifa etti. Şu sıralar YouTube kanalından gündeme dair görüşlerini içeren videolar yayınlamaktadır.

Yılmaz Özdil, Üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya Hanım ile 1989 yılından beri evli olup Pelin (d.1991) adında bir kız çocuğu vardır.

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

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Son Dakika 3.Sayfa Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Taner Ozkaya:
    hadi insallah 49 266 Yanıtla
    utku ergün:
    sana inşallah 0 0
    Apple User:
    başımıza kemik yağacak 0 0
    Mutafa Emir null:
    Taner özkaya. yazıklar olsun sana 0 0
  • Osman:
    Geçmiş olsun Allah şifa versin. muhalefet ikitidar farketmeksizin düşündüğünü korkmadan ifade edebilen bir gazeteci. 132 66 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    taner makarna var yen mi 127 54 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    kırmızı kart yanında da bir balya saman var yen miii 1 0
  • yavuz d:
    asgari ucret 1000 lirayken Ataturk un kitabini 2500 tl ye sattigi enayiler uzulebilir: 59 106 Yanıtla
    Apple User:
    vakıflara para veren enayiler üzülmez haklısın ! :)) 0 1
  • Hasan Yılmaz:
    cehennem ışıkları seninle olsun inşaallah... 34 124 Yanıtla
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