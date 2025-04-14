Yoğun Kar 95 Yaşındaki Hastayı Tehdit Etti

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 95 yaşındaki hasta, ekiplerin yoğun mücadelesiyle hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, yoğun kar dolayısıyla yolu kapanan Muratbaşı köyü Keti Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Şaban Güner'in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle köy yolunu açmaya çalıştığı sırada, AFAD ve UMKE ekipleri dağ arama kurtarma aracıyla hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan Güner, yolun açılmasıyla ambulans ekibine teslim edildi. Hasta ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - KASTAMONU