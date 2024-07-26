3.Sayfa

Yol çalışmasında gaz borusu patladı

ANKARA - Ankara'da yapılan yol kazı çalışması sırasında gaz borusu patladı.

Alınan bilgiye göre olay, Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde belediye ekipleri tarafından yapılan yol kazı çalışması sırasında gaz borusu patlayarak yanmaya başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı.