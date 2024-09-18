Yol Kenarında Çalışan Belediye Personeline Araç Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yol kenarında otları biçen belediye personeli Halil Durmaz (31), kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bandırma'da iki gün önce meydana gelen kazada, Adnan Menderes Meydanı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne seyir halindeki 10 ALY 070 plakalı aracın sürücüsü A.N.Y.'nin (25) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarında otları biçen Halil Durmaz'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, iki gün yoğun bakımda süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araç sürücüsü A.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ancak Halil Durmaz'ın vefatının ardından yeniden gözaltına alındı. - BALIKESİR