Yol verme kavgasında 1 ölü, ağabey ve kardeş yakalandı

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Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Yol verme kavgasında 1 kişiyi tabancayla öldüren ağabey ve kardeş yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrah Mahallesinde meydana geldi. 16 BIF 983 plakalı kamyonet sürücüsü Ali Çubuk ile 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ömer N. kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N. elindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi kısa sürede tabancayla yakaladılar. Şahıslar gözaltına alındı.