Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

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Zonguldak'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce bir kişi yaralandı.

14.02.2025 19:40
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Trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden Mustafa H. adlı kişi, tartışma sırasında aldığı darbeler sonucu yaralanırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa H., aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.

Mustafa H.'yi darp eden sürücü olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalan Mustafa H. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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