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Yol verme tartışmasında polise saldıran zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Yol verme tartışmasında polise saldıran zanlı gözaltına alındı

Erzurum'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında polis memurunu darbeden şahıs ve yanında bulunan zanlı gözaltına alındı. Tartışma bir anda büyüdü ve saldırgan polis memuruna bıçakla saldırdı. Polis memuru havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli ve araçta bulunan kişi gözaltına alındı. Polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Yol verme tartışmasında polise saldıran zanlı gözaltına alındı
22.01.2024 - 22:44,
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Yol verme tartışmasında polise saldıran zanlı gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında polis memurunu darbeden şahıs ve yanında bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ailesiyle Erzurum-Ilıca yolunda aracıyla seyir halindeki bir polis memuru, 16 ASA 668 plakalı araç sürücüsü R.A. ile E80 kara yolunda yol verme meselesi nedeniyle tartıştırmaya girdi. Tartışma bir anda büyüdü ve R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı. Polis memuru, bunun üzerine tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı. Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Erzurum, Şiddet, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol verme tartışmasında polise saldıran zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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