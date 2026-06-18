Yüksekova'da korkunç kaza: 3 can kaybı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpışmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan O.O. ve İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralılardan S.O. da kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ