Yolcu Otobüsü Polis Aracına Çarptı

Yolcu otobüsü rampada polis aracına çarptı
MUĞLA - Ula ilçesi Sakartepe rampasında yolcu otobüsü, havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak trafik polisinin aracına çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampasına tırmanırken Akyaka kavşağının hemen üst bölümündeki 'U' virajını dönmeye çalışan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün sürücüsü, yağışlı hava nedeniyle aracını kaydırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bölgede bulunan trafik polisinin aracına çarptı.
Kara yolunu ikiye ayıran bariyerlere de çarpan otobüs, yolun ortasında durabildi. Kaza nedeniyle otobüste ve polis aracında maddi hasar oluşurken, kaza sonrası yol kısa süreliğine tek şeritten verildi.
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