Yolda gördükleri kazaya anında müdahale eden A Takımı ikinci felaketi önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda gördükleri kazaya anında müdahale eden A Takımı ikinci felaketi önledi

Yolda gördükleri kazaya anında müdahale eden A Takımı ikinci felaketi önledi
05.05.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te gece saatlerinde meydana gelen kazaya yolda tanık olan A Takımı ekipleri, hızla müdahale ederek ikinci kazanın önüne geçti.

İzmit'te gece saatlerinde meydana gelen kazaya yolda tanık olan A Takımı ekipleri, hızla müdahale ederek ikinci kazanın önüne geçti. Uyarı önlemleriyle trafik kısa sürede kontrollü şekilde normale döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri; bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerinin dışında gördükleri olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Ekipler, bu kapsamda Ömer Türk Çakal Bulvarı'nda gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederek yolun güvenliğini sağladı. Trafikte seyir halindeyken kazaya tanıklık eden Büyükşehir A Takımı ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Araçlarını güvenli noktaya çeken ekipler, olay yerine ulaşarak hızlı ve dikkatli müdahalede bulundu. Bu sayede ikinci kazanın önüne geçildi. Kazanın ardından yol üzerine uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Trafik akışı ise kontrollü olarak sürdürüldü.

Vatandaşlara destek, sürece yakın takip

Kazada mağdur olan vatandaşlara da destek veren ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirerek süreci yakından takip etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, dikkatsizlik sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazanın etkileri kısa sürede giderildi. A Takımı ekiplerinin hızlı ve duyarlı çalışması sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda gördükleri kazaya anında müdahale eden A Takımı ikinci felaketi önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:08
İran “Vurduk“ dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:42:32. #7.12#
SON DAKİKA: Yolda gördükleri kazaya anında müdahale eden A Takımı ikinci felaketi önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.