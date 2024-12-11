Yoldaş Apartmanı'nın Müteahhidine 16 Yıl Ceza - Son Dakika
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Yoldaş Apartmanı'nın Müteahhidine 16 Yıl Ceza

Yoldaş Apartmanı\'nın Müteahhidine 16 Yıl Ceza

Diyarbakır'da Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı. 60 can kaybı yaşandı.

11.12.2024 14:45
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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Sadullah Yoldaş'a verilen 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar tamamlandı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 26 Eylül'deki karar duruşmasında, sanık Yoldaş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezası ile ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Gerekçeli kararda, sanık ve depremde ölenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Bilirkişi raporunun da yer aldığı kararda, "Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan bina müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" tespitinde bulunuldu.

Kararın değerlendirme ve sonuç kısmında ise, sanığın söz konusu binanın müteahhidi olduğu ve sorumluluğu kapsamında denetim ve gözetim yükümlülüğünün bulunduğu belirtildi.

Sanığın söz konusu inşaatı tamamlayarak kaçak, projesiz ve ruhsatsız olarak kat sahiplerine teslim ettiği kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Malzeme özelliklerinde yetersizlikler ile uygulama ve işçilik hatalarının bulunduğu, bu eksikliğe rağmen yüksek katlı yapılması karşısında yıkılan binada sanığın kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Sanık söz konusu binanın kaçak, ruhsatsız ve projesiz olduğunu bildiği ve kat sahiplerine teslim ederek eyleminin sonuçlarını öngördüğü halde gerekli dikkat ve özeni göstermemiştir. Yoldaş Apartmanı'nın normal binada olması gereken şartları taşımadığı için sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği mahkememizce kabul edilmiştir."

Mahkeme heyeti, 26 Eylül'deki duruşmada oy birliğiyle alınan kararda Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar vermişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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