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Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karşıdan karşıya geçerken motosikletli kuryenin çarptığı kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski kiler yönüne seyreden Recep T.'nin kullandığı 59 AGR 035 plakalı motosiklet, koşar adımla karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya Esra S.'ye çarptı. Kaza sonrası yaralanan Esra S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Recep T., "Ben yokuş aşağı seyrederken, koşarak bir anda önüme çıktı, kurtaramadım" dedi.