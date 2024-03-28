Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.03.2024 20:10  Güncelleme: 20:12
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

DENİZLİ - Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan hasta hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 20 ACP 570 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Akyol'a çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Akyol, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır olan Mehmet Akyol, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı - Son Dakika

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