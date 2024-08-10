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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi, D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Saffet G. isimli yaya, yolun karşısına geçtiği sırada H.i'nin kullandığı 07 CCC 20 plakalı otomobil çarptı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Saffet G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatılırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın görgü tanıklarından Ahmet Köse, " Sürücü emniyet şeridinden hızlı bir şekilde geldi ve yayaya çarptı. Yaya ışıkta bekleyen araçların arasından geçerken gelen aracı fark etmedi ve kaza meydana geldi. Daha sonra 112'yi aradık ve sağlık ekipleri gelerek yaralıya müdahale ederek hastaneye götürdü" diye konuştu.