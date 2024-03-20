Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama hafif ticari araç çarptı
MALATYA - Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 70 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.
Kaza, 13.30 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 AET 829 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki E.H.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan E.H. ağır yaralandı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayı duyarak bölgeye gelen yaralı şahsın yakınları ile polis arasında arbedenin yaşandığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan E.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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