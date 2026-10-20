Yozgat Sorgun\'da iş yerinde 13,43 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içerisine gizlenmiş 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.