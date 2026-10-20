Yozgat Sorgun'da iş yerinde 13,43 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da iş yerinde 13,43 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Yozgat Sorgun\'da iş yerinde 13,43 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden olduğu değerlendirilen kutuya gizlenmiş 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içerisine gizlenmiş 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiGüvenlik3. SayfaSorgunYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da iş yerinde 13,43 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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