Yozgat'ta refüjdeki bariyerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yozgat- Sivas karayolu şehir merkezi geçişinde yaşandı. Kazada 14 yaşındaki M.E.B., bariyerin üzerinden atlayıp karşıya geçmek isterken, H.O.Y. idaresindeki 40 ABJ 768 plakalı hafif ticari aracın önüne düştü. Aracın çarpması sonucu başından ağır yaralanan M.E.B., 112 Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat’ta 14 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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