Yozgat'ta 38 engelli birey askerlik heyecanı yaşadı

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MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde traktör ile ilaç tankının arasındaki şafta kıyafetleri dolanan kız çocuğu olay yerinde can verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Sökün Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilaç tankı ile limon ağaçlarını ilaçlama yaparken traktör ile ilaç tankı arasındaki şafta kıyafetleri dolanan 15 yaşında olduğu bildirilen kız çocuğu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör şaftına dolanan kız çocuğunun öldüğü tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucu kız çocuğunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.