Yozgat İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 61 adet sentetik hap ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta 61 adet sentetik hap ele geçirildi.

Yozgat'ta uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde çalışma düzenledi. Yozgat- Ankara karayolu üzerinde seyir halindeki şüpheli bir aracı durduran jandarma ekipleri, sürücü C.B.'nin üzerinde ve araçta arama yaptı.

Yapılan aramada 61 adet sentetik hap ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı. - YOZGAT