Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama

Geniş Video İzle

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Şafak Operasyonu'nda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramada dijital materyal ele geçirildi.

25.04.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Şafak Operasyonu'nda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Polis Özel Harekat destekli gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şahsın evinde arama yapıldı. İkamette yapılan aramada dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
16:38 Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini ’intihar etti’ diye aradı Lüks rezidansta genç kadını öldürüp ailesini 'intihar etti' diye aradı
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 17:47:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement