Yozgat'ta Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldular - Son Dakika
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Yozgat'ta Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldular

Yozgat\'ta Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldular
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Otomobilini satan Yozgatlı, 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını anlayarak polise başvurdu.

Yozgat'ta yaşayan vatandaş, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, ikinci el araç piyasasında sıkça başvurulan 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırılacakken durumu son anda fark ederek polisin yardımına başvurdu.

İlan sahibi Sedat Çöker'in otomobilini 1 milyon 295 bin liraya satın almak vaadiyle kapora gönderen ve kendisini doktor olarak tanıtan şüpheli İ.C., aynı aracı ruhsat sahibinden habersiz şekilde başka vatandaşlara 890 bin liraya satmaya çalıştı. Durumdan şüphelenerek polise başvuran Çöker, aracını almaya gelen Konyalı alıcıların mağdur olmasını ve büyük bir maddi kaybı önledi.

"2 bin lira kapora gönderdikten sonra ilanı kaldırmamı istedi"

Çöker anlaşma sağlandıktan sonra başından geçenleri şöyle anlattı: "Anlaştıktan sonra gelemeyeceğini dayısının çocuklarının geleceğini söyledi. 'Satışı onların adına vereceksin, paranı ben senin hesabına göndereceğim' dedi. Ben o şekilde kabul etmedim. Arabamı kime satarsam o arkadaşın IBAN'ından bana güvenli ödeme karşılığında geçmesini istediğimi söyledim. O da kabul etti. Anlaştıktan sonra arabamı ilandan kaldırmamı söyledi. 2 bin lira kapora gönderdi. İlanı kaldırdım. Kaldırdıktan sonra biri yeni bir hesap açarak benim arabamın fotoğrafını plakasını kapatıp 890 bin liraya Konya'dan gelen arkadaşlara satmış. Konya'dan gelen arkadaşlar aracı 890 bin lira olarak almaya geldiklerini söyledi."

"Emniyet mensupları bizi uyarmasaydı Konya'dan gelenler çok mağdur olacaktı"

İlan sahibi Sedat Çöker Konya'dan gelenlerin dolandırıcılık tuzağına düşmemesi için emniyet mensuplarından yardım istediğini belirtti. Göçer, "Hemen yardımımıza geldiler. Durumu izah ettik. Emniyet mensupları dolandırıcı olduğunu söyledi. Arabayı sattığım kişiyi aradım. Arabayı kaça sattığımı sordum. 1 milyon 295 bin lira, dedi. Öbür adama da benim arabamı benim haberim olmadan 890 bin liraya satmış. Emniyet mensupları bizi uyarmasaydı Konya'dan gelen vatandaş çok mağdur olacaktı. Parası gidecekti. İlçe Emniyet Müdürümüz olmak şartıyla emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir dolandırıcılığın önüne geçmiş olduk" dedi.

Şüpheli İ.C.'nin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldular - Son Dakika

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