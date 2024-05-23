Yozgat'ta durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yozgat'ta durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Yozgat\'ta durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yerköy ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, multimedya bölümünde uyuşturucu madde bulundu. Aramada, 134,8 gram metamfetamin, 4 adet kaptagon cinsi uyuşturucu hap, 7 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve mermiler ile 20 bin 800 lira ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

23.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yerköy ilçesinde durdurulan bir aracın multimedya bölümünden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince Ankara-Yozgat Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama gerçekleştirildi. Otomobilin multimedya bölümüne gizlenmiş olarak ve sürücünün üzerinde 134,8 gram metamfetamin, 4 adet kaptagon cinsi uyuşturucu hap, 7 sentetik hap, 1 Colt marka 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 20 bin 800 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Jandarma, Yerköy, Yozgat, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement