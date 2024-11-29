Yozgat'ta Fiat Tofaş Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Fiat Tofaş Alev Alev Yandı

Yozgat\'ta Fiat Tofaş Alev Alev Yandı

Yozgat'ta hareket halindeki Fiat Tofaş otomobil motorundan yanmaya başladı, itfaiye müdahale etti.

29.11.2024 20:12
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Yozgat'ta Fiat Tofaş otomobil alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hareket halindeki 06 LDY 62 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurarak dışarı çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Fiat Tofaş Alev Alev Yandı - Son Dakika

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