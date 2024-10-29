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Yozgat'ta gazdan zehirlenen 3 kişiden 2'si toprağa verildi

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir ahırdaki gübre çukuruna düşüp gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişiden 2'si toprağa verildi.

Olay dün akşam saatlerinde, Boğazlıyan ilçesinde meydana geldi. İlçede Sinan Budak'a ait ahırda çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Sinan Budak ve Veysel Taştan da çobanı kurtarmak isterken çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sinan Budak Boğazlıyan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise, Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan ve Kerim de hayatını kaybetti.

Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Sinan Budak ve Veysel Taştan'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyünde ikindi namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.