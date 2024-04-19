Yozgat'ta hasar tespit çalışmaları sürüyor
5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminin Yozgat'ın Yelten Köyü'nde neden olduğu hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi
YOZGAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen 5.6 büyüklükteki deprem Yozgat'a bağlı Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerine bağlı yaklaşık 30 köyde hasara neden oldu.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde meydana gelen hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi. Köy camisi başta olmak üzere birçok evde hasar oluştu. İlk belirlemelere göre Yozgat'ta yaralanma ve ölüm olmazken 147 ev, 15 ahır ve 5 camide hasar oluştu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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