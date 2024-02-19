Yozgat'ta kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Yozgat\'ta kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

Yozgat'ın şehir merkezinde bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Alperen Ökcü, S.O. ve S.K. bıçakla yaralandı. Alperen Ökcü olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. ve S.O. ise hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan S.E.Y. gözaltına alındı.

19.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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Yozgat'ta iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Alperen Ökcü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat'ta şehir merkezinde Lise Caddesi'nde gece saatlerinde bir kafenin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alperen Ökcü, S.O. ve S.K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri Alperen Ökcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralılar S.K. ve S.O. Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan S.E.Y. ise gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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