Yozgat\'ta Kayıp Çocuk Olayı: Anne Tutuklandı

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Vali Özkan, kayıp çocuk olayını değerlendirdi: "Çok üzücü bir olay. İtirafçı olan kadın tutuklandı. Neticelendirene kadar çalışmaya devam edeceğiz"

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde yaşanan kayıp çocuk vakası akıllara Narin olayını getirdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çalışmaların sürdüğünü, annenin tutuklandığını söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde bir annenin 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığı yönündeki itirafı üzerine başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Özkan yaptığı değerlendirmede, "11 Ocak akşam sıralarında emniyetimize bir kayıp müracaat yapıldı. Ekiplerimiz gelen müracaatın üzerine titizlikle bir çalışma ürettiler. Çalışma neticesinde aile içerisinde kaynaklı bir olay sebebiyle 4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada hane içerisinden çocuğun öldüğüne öldürüldüğüne dair bir itiraf geldi. Bu şekilde itiraf olması bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Çok üzücü bir olay"

Vali Özkan yaşanan olayı çok üzücü olarak nitelendirip, "Bir yandan tabi burada olay mahalli olarak tarif olan yerde bir yandan da yine civarda etrafta çalışmalar olay neticelendirilene kadar devam edecek. Şüphelinin böyle yaptım demesi tamamen bizi zaten durdurmaz. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığımızda konunun üzerinde titizlikle duruyor. Emniyet ve jandarmamız olayı tam sonuçlandırana kadar çalışmalarına devam diyor. Çok üzücü bir olay. İtirafçı olan kadın tutuklandı. Neticelendirene kadar çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde M.S., Boğazlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 6 ay önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp ilçe çöplüğüne attığını itiraf etti. İtirafı üzerine anne tutuklanırken polis tarafından ilçe çöplüğünde yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Annenin itirafı doğrultusunda çöplüğe atıldığı ileri sürülen çocuğun cesedine ulaşılamadı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre M.S.'nin üç evlilik yaptığı, çocuğun 2. evliliği devam ederken birliktelik yaşadığı başka bir kişiden dünyaya getirdiği ileri sürüldü. Anne M.S.'nin itirafından 6 ay önce çocuğunun biyolojik babası H.Ç. tarafından kaçırıldığı ihbarında bulunmuştu. Çocuğun biyolojik babası tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda çocuğun atıldığı ifade edilen çöplükte yangın çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğun biyolojik babası olduğu iddia edilen H.Ç.'nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.