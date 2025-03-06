Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Aranıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Aranıyor

Yozgat'ta kaybolan öğretmen Tanju Oğuz için arama çalışmaları sürüyor. Araç park halinde bulundu.

06.03.2025 00:17
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Yozgat'ta kayıp öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan öğretmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Sarıkaya'da ikamet eden, Doğankent'te öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Tanju Oğuz, eşine 'Hakkını helal et' yazan bir mesaj gönderdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Geçtiğimiz gün yapılan kayıp ihbarıyla Yozgat Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Saha taramalarına başlayan ekipler kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un aracını bugün Akdağmadeni Akçakışla Göleti'nin kenarında park halinde buldu. Arama çalışmaları Akçakışla Göleti'nde yoğunlaştırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ve kayıp Tanju Oğuz'un endişeli ailesini teskin eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Tüm saha ekiplerimizce, AFAD, Jandarma, Emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra her ihtimali göz önünde bulundurmak üzere su altı ve su üstü ekiplerimiz de Ankara'dan sabah itibariyle yola çıktılar. Onlar da birazdan katılacaklar. Dileğimiz hemşehrimizi, öğretmenimizi sağ sağlim bulmak. Yaklaşık 150 kişilik bir ekiple saha çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayıya katılacak olan ekiplerimiz de var. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip, dron ekiplerimiz iz takip köpekleriyle beraber arayan ekiplerimiz sahadalar. İnşallah sağ sağlim bulmak nasip olur. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Aranıyor - Son Dakika

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