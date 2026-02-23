Yozgat\'ta otomobil mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Yozgat'ta bir otomobilin mezarlığa uçtuğu kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarı Topraklık Mezarlığı'nda meydana geldi. 06 U 0587 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü A.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek mezarlığa uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü A.D. ve yolcu M.D. yaralı olarak kurtarılarak, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT