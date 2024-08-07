Yozgat'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yozgat\'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

07.08.2024 23:28
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Yozgat'ta otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat- Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden gelen A.K. yönetimindeki 06 COP 233 plakalı Volkswagen marka minibüs, S.E. idaresindeki 66AR764 plakalı Mazda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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