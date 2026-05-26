Yozgat\'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Yozgat karayolu Yukarıelmahacılı köyü mevkiinde meydana geldi. G.E. idaresindeki 06 MPH 73 plakalı hafif ticari araç, Y.E.'nin kullandığı 43 ACH 013 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
