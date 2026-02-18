Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik 3 aylık teknik takip içeren uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 11 ekip ve 40 personelin katılımıyla kent merkezinde düzenlenen operasyonda M.R.B., C.G., İ.Ö. ve R.K. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüphelinin şahıs gözaltına alındığı öğrenildi. - YOZGAT