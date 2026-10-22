Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik ecza ele geçirildi

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Yozgat\'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik ecza ele geçirildi
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Yozgat merkez ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik ecza, 1,27 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 430 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda ekiplerce takibe alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 430 adet sentetik ecza, 1,27 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler S.K., H.K., Y.Y., K.Y., K.Ş. ve F.U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yozgat MerkezGüvenlik3. SayfaYerköyYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 430 sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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